Джокович се класира на четвъртфиналите на турнира по тенис в Шанхай

Кадър Youtube

Сръбският тенисист Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Шанхай от сериите "Мастърс" на твърди кортове с награден фонд повече от 9 милиона долара.

Носителят на 24 титли от Големия шлем се наложи над испанеца Хауме Мунар с 6:3, 5:7, 6:2 за повече от два часа и 40 минути на корта. Джокович, който е номер 5 в ранглистата на АТП в момента, направи само един пробив в първия сет и спечели с 6:3. Във втората част Мунар изпусна една точка за пробив да поведе с 5:3. След това испанецът получи още една възможност и не я пропусна - 7:5. Джокович поведе с 2:0 в решаващата част с пробив, а после направи и втори за 5:2. Сърбинът затвори мача с 6:2, предава БТА.

За място на полуфиналите Джокович ще спори с белгиеца Зизу Бергс, който по-рано през деня победи канадеца Габриел Диало в три сета - 3:6, 7:5, 7:6 (8). Диало направи един пробив, който бе достатъчен да спечели първия сет, а във втория двамата си размениха по един пробив, преди Бергс да направи втори и да изравни резултата. Изключително оспорвана бе и третата част. В нея Зизу Бергс поведе с 3:0, но канадецът изравни и се стигна до тайбрек. В него първо Зизу Бергс пропусна два мачбола при 6:4, след това Габриел Диало пропусна други два, а накрая белгиецът триумфира.

В друг осминафинал датчанинът Холгер Руне надигра французина Джовани Мпечи Перикар с 6:4, 6:7 (7), 6:3 за два часа и половина на корта. Той чака победителя от мача между нидерландеца Тайлор Грикспоор и Валентен Вашро от Монако.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!