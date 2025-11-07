Джокович се класира за финала на турнира АТП 250 в Атина

Кадър Youtube

Сръбският тенисист Новак Джокович достигна финала на турнира по тенис от сериите ATП 250 в Атина, Гърция. Петата ракета в света победи германеца Яник Ханфман с 6:3, 6:4 на полуфиналите, предава БТА.

Джокович пласира девет аса и реализира три от шестте си точки за пробив в двубоя, продължил 80 минути.

Новак Джокович ще се изправи в двубоя за трофея срещу Лоренцо Музети - победителя от другия полуфинал.

