Джокович ще играе във втория кръг на Откритото първенство на САЩ
Булфото
Сръбският тенисист Новак Джокович се класира за втория кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ, след като се наложи над Закари Свайда от САЩ с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1 за малко повече от 2 часа игра в Ню Йорк. В следващата фаза Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата, ще срещне победителя от двойката Камерън Нори (Великобритания) и Франсиско Комесана (Аржентина).
„Не бях доволен от тениса си в първата част на мача, но също така искам да отдам похвала на Зак, че игра наистина висококачествен тенис“, каза Джокович, цитиран от БНР.
Напред продължава и чехът Иржи Лехечка, който надигра Томас Мартин Ечевери от Аржентина с 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 за 2:37 часа.
