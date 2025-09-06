Джокович след загубата: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер

Кадър Youtube

Сърбинът Новак Джокович говори след загубата си от Карлос Алкарас в полуфиналите на US Open. Четирикратният носител на трофея сподели, че неговият опонент, както и другият класирал се за големия финал Яник Синер в момента са твърде добри и заслужено ще спорят за титлата.

“Загубих три от четирите си титли от Големия шлем от Карлос и Яник на полуфиналите. Те са просто твърде добри. Много ми е трудно да играя с тях, особено в последните етапи на турнирите от Големия шлем”, каза бившият световен номер едно, допълва Спортал.

