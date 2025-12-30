Джокович смята да продължи кариерата си до Олимпийските игри през 2028 г.

Снимка: Булфото, архив

Сръбският тенисист Новак Джокович обяви, че планира да продължи кариерата си поне до 2028 г.

„Искам да продължа кариерата си. Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис са моята пътеводна звезда, но честно казано, няма ограничения. Така че ще видим. Разбирате ли какво имам предвид? Нека просто продължим“, каза сърбинът на Световната спортна среща на върха в Дубай.

През сезон 2025 38-годишният Джокович спечели титли в Атина и Женева, припомня. Той също така достигна до полуфиналите на всеки турнир от Големия шлем през този сезон.

Олимпийските игри през 2028 г. ще се проведат в Лос Анджелис, САЩ.

