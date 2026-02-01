Джокович спечели убедително първия сет срещу Алкарас на финала

кадър: Спортал

Новак Джокович и Карлос Алкарас се изправят един срещу друг във финала на Australian Open, който със сигурност ще има исторически пропорции.

Ноле разпиля съперника си в първия сет и го спечели с 6:2.

Джокович започна позитивно срещата на сервис и с отлични подавания си осигури аванс от 1:0. Алкарас по подобаващ начин отговори на предизвикателството и също спечели дебютния си гейм на начален удар за 1:1. Ноле продължи с поредицата от лесни точки до 40-0, а после реализира бекхенд-уинър по правата за 2:1, предава Спортал.

Алкарас беше първият, който имаше проблеми на сервис, като грешка от форхенд в ключов момент при 30-30 осигури първата точка за пробив в мача. Тя бе за Джокович, но беше отразена с брилянтна къса топка. Сърбинът отново стигна до брейк-бол с доминация от основната линия, но Алкарас го матира с перфектно контрапие - трети дюс. Стигна се до трети шанс за Джокович, благодарение на грешка на съперника, като този път той се възползва, печелейки атрактивно разиграване - 3:1, допълва Спортал.

Въпреки че започна с форхенд в мрежата, Ноле убедително затвърди пробива си и дръпна с 4:1. Той дори поведе с 0-30 и имаше изгоден шанс да спечели следващата точка, но пресили форхенд пред оголената права. Алкарас се възползва от подаръка и намали изоставането си на 4:2. Джокович обаче беше безмилостен със своите начални удари и без да загуби точка се доближи само на гейм от спечелването на първия сет - 5:2.

Алкарас проведе ужасяващ сервис-гейм и Ноле стигна набързо до двоен брейк-бол, от който се възползва веднага с хубав ретур по диагонала, за да осъществи пробив и да грабне сета - 6:2.

След като постигнаха измъквания в стил "Худини" на полуфиналите, Алкарас и Джокович сега са в търсене на своето място в историята във финала на Australian Open. Разделени от 16 години, Алкарас и Джокович се намират на двата полюса на кариерите си и преследват напълно различни исторически постижения.

