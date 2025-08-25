Джокович внесе яснота за състоянието си: Дано повече не се чувствам така

Кадър Youtube

Легенарният Новак Джокович стартира успешно участието си в тазгодишното издание на US Open. Той се завърна на корта след шестседмична пауза, която взе след отпадането на полуфиналите на Уимбълдън.

Сърбинът на практика остана без състезателна практика след решението да не играе в Торонто и Синсинати с идеята да бъде съсредоточен върху Ню Йорк.

В неделя срещу понеделник Ноле победи младия американец Лирнер Тиен (6-1, 7-6, 6-2) в първия кръг, а след това дойде и признанието за нестабилното му физическо състояние:

„Започнах страхотно и се чувствах наистина добре. Но във втория сет бях наистина изненадан колко зле се чувствах физически.

Това е малък проблем, нямам контузия, но ми беше трудно да издържа дългите разигравания и да се възстановя след точките. Надявам се да не се случва отново, защото прави времето ми на корта много по-дълго“.

Нищо обаче не успя да попречи на легендата да постави още два рекорда. Джокович стана първият тенисист в Откритата ера със 75 поредни победи в първите кръгове на турнирите от Големия шлем, предава БГНЕС. В същото време победата над Тиен означаваше и осемдесети успех на „Артър Аш“.

