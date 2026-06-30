Джокович загуби сет, но продължава на "Уимбълдън"

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Новак Джокович загуби сет и постигна трудна победа над китаеца Ибин Ву с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 за в първия кръг на "Уимбълдън", пише БТА. Носителят на 24 титли от турнирите на Големия шлем започна респектиращо за противника, като проби още в първия гейм, а след това затвърди пробива за 2:0. До края на частта всеки взимаше подаването си, което бе достатъчно за успеха на сърбина. Във втората част Джокович сервираше при 5:6, з да вкара частта в тейбрек, но Ву го проби след дълга борба и изравни сетовете. В третия сет сърбинът заложи на опита и проби в деветия гейм за 5:4, като после затвори частта. Абсолютно същият сценарий се разви и в четвъртия гейм и отново деветият гейм се оказа фатален за азиатеца. Мачът продължи 3 часа и 15 минути. Ву демонстрира агресивен тенис, като направи 54 печеливши удара срещу 35 за Ноле, но китаецът направи логично и повече непредизвикани грешки - 40:26. Във втория кръг Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата на турнира, ще срещне Стефанос Циципас, който нямаше проблеми на старта и надигра французина Юго Гастон с 6:1, 6:4, 6:2

Руснакът Даниил Медведев се наложи над хърватския ветеран Марин Чилич с 6:1, 6:2, 6:4. Бившият номер 1 в света допусна един пробив в третия сет, но направи общо седем срещу хърватина и в нито един момент от мача нямаше истинска интрига. В следващия кръг Медведев ще срещне испанеца Даниел Мерида Агилар, който изоставаше в срещата с уругваеца Уго Карабели с 1:2 сета, но съперникът му се контузи и той си осигури престижен мач.

Канадецът Феликс Оже-Алиасим постигна чиста победи с 3:0 срещу Александър Шевченко от Казахстан - 6:3, 6:1,6:4.

Напред продължи и испанецът Алехандро Давидович Фокина, който се наложи над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:4, 6:4, 7:6 (2).

Редактор "Екип на Петел",

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