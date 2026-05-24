Джокович започва „Ролан Гарос“ с рекорд

Новак Джокович ще постави нов рекорд още на старта на „Ролан Гарос“, когато излезе срещу Джовани Мпетши Перикар.

Сръбската легенда ще участва в своя 82-ри турнир от Големия шлем, с което ще изпревари Роджър Федерер и Фелисиано Лопес, които досега деляха върховото постижение с по 81 участия.

Новак Джокович ще запише поредно историческо постижение в кариерата си още при първото си излизане на корта на „Ролан Гарос“, посочва БНР. Сръбският тенисист ще се изправи срещу Джовани Мпетши Перикар, а двубоят ще бъде негово участие №82 в турнир от Големия шлем.

С появата си в Париж Джокович ще излезе еднолично начело по брой участия в турнири от Големия шлем. До момента рекордът се държеше от трима тенисисти, като Джокович, Роджър Федерер и Фелисиано Лопес имаха по 81 участия в най-големите турнири.

Сега сърбинът ще ги изпревари и ще добави още един рекорд към впечатляващата си колекция. Джокович познава отлично кортовете на „Ролан Гарос“. Той е печелил турнира три пъти – през 2016, 2021 и 2023 г.

Сега сръбската звезда започва нова кампания в Париж с амбицията не само да продължи напред, но и да затвърди статута си на един от най-великите тенисисти в историята.

