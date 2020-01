Джокович запя песен на български след триумф на Сърбия в ATP Cup

Любопитно видео от днес показва интересен момент в сръбската съблекалня след победата срещу Испания във финала на новия тенис турнир ATP Cup. На кадрите се вижда радостта на Новак Джокович и неговите съотборници.

Необичайното е, че празнуват с песен на поп-фолк певицата Камелия.

Вижте неподправената им радост:

Live it up, 🇷🇸 #TeamSerbia!



Let the celebrations begin 🍾#ATPCup pic.twitter.com/CdAudTSJHo