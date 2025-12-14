Джон Сина приключи с кеча

кадър: wwe, Инстаграм

Има хора, които бележат цяла епоха! И един от тях е Джон Сина!

След изминалата нощ можем да кажем, че тази епоха свърши, защото любимецът на няколко поколения приключи с успешната си кариера.

Сина излезе за последния си мач в кеча във Вашингтон и си тръгна... като победен, предаде Бтв спорт.

Феновете, които бяха изпълнили залата, за да присъстват на историческото събитие за кеча, видяха нещо, което не се беше случвало от 20 години - Джон Сина се предаде!

Той се изправи срещу бившия двукратен шампион на Световната кеч федерация (WWE) - Гюнтер.

Сина издържа на ринга 25 минути и се предаде, след като почти загуби съзнание при хватка на съперника.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!