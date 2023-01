снимка туитър, Джони Деп

Джони Деп е бил до смъртния одър на приятеля си Джеф Бек. Скръбта му е неутешима. Двамата бяха на турне миналото лято. Съвместната им работа беше много ценна за актьора и му подейства като терапия, особено след съдебната битка с Амбър Хърд. Те издадоха общ албум, озаглавен "18", на 15 юли 2022 година.

Източник казал на "People", че Деп е тотално съсипан, след като британският легендарен китарист почина на 78-годишна възраст във вторник. 59-годишният Деп е бил до леглото на Джеф, заедно с някои други рок звезди, преди Бек да почине.

"Те имаха наистина силно приятелство, бяха изключително близки, сближиха се още повече през миналото лято, когато бяха на турне заедно", споделя източникът. "Болестта се появи неочаквано и всичко се влоши бързо през последните няколко седмици", твърдят вътрешни хора.

"Джони все още асимилира този факт. Той е съсипан", добавя източникът.

Дуото издаде и официално музикално видео за "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", първият сингъл от албума "18", пише dir.

"Изключителна чест е да свиря и пиша музика с Джеф, един от истинските велики и някой, когото сега имам достатъчно привилегия да наричам мой брат", каза актьорът от "Суини Тод" в съобщение миналата година, когато албумът беше издаден.

"Не съм имал друг творчески партньор като него от векове", каза Бек за Деп тогава. "Той беше основна сила в тези записи. Просто се надявам хората да го приемат сериозно като музикант, защото за някои хора е трудно да приемат, че Джони Деп може да пее рокендрол", предаде новини.бг.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg