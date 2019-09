Джонсън: Брекзит на 31 октомври - със или без споразумение

Брекзит ще има, със или без споразумение с ЕС. Той настъпва на 31 октомври, както е по план. Това заяви британският премиер Борис Джонсън в драматично изявление тази вечер.

Аз не искам избори, не ги искате и вие, е казал още той.

Джонсън е подчертал желанието си за постигане на договорка с Брюксел, но допуска и вариант без споразумение, в името на това срокът да бъде спазен.

Той категорично се противопостави на опитите на депутатите да издействат нова отсрочка.

Това написа Джонсън и в "Туитър". Там премиерът призова депутатите да не подкрепят "безсмисленото" предложение на лидера на лейбъристите Джереми Корбин.

Припомняме, че днес се стигна до спекулации за решителен ход на Джонсън, за да спре "бунтарите" сред депутатите.

Според слуховете, премиерът се готви да обяви предсрочни избори на 14 октомври, ако депутатите се опитат да спрат Брекзит без споразумение при гласуването в парламента.

To show our friends in Brussels that we're united in our purpose, MPs should vote with the govt against Corbyn’s pointless delay. I want everybody to know, there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We are leaving on 31 Oct, no ifs or buts.