Джордж Клуни отвърна на Тръмп: Напълно съм съгласен с него. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември

Джордж Клуни отвърна на американския президент Доналд Тръмп, след като той се подигра на решението на Франция да предостави френско гражданство на актьора и семейството му, пише „Гардиън“.

Клуни, съпругата му Амал Аламудин и двете им деца станаха френски граждани по-рано този месец, след като години наред живеят в имот в Южна Франция. Клуни похвали френските закони за защита на личния живот и възможността да отгледа децата си извън Холивуд, пише OFFnews.bg

Тръмп, критик на имиграцията, написа в социалната мрежа Truth Social, че Франция е добре дошла за семейство Клуни, добавяйки, че Клуни „по този начин получи повече публичност за политиката, отколкото за своите малко на брой и напълно посредствени филми“.

В отговор Клуни заяви пред „Холивуд рипъртър“: „Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември“, като явно визира предстоящите междинни избори в САЩ.

Натурализацията на семейство Клуни дойде в момент, в който Франция затяга правилата за гражданство от 1 януари, въвеждайки езикови и граждански тестове. Някои официални лица отбелязаха двойни стандарти, тъй като Клуни говори слабо френски, въпреки че е изучавал езика. Амал Клуни, адвокат по правата на човека, говори свободно френски.

Семейството живее в имението Канадел в град Брньол, в Прованс, което Клуни нарича мястото, където са „най-щастливи“. Френските министерства на вътрешните работи и външните работи защитиха решението, позовавайки се на приноса на семейство Клуни към културния престиж и международното влияние на Франция.

Приблизително 48 800 души са придобили френско гражданство с указ през 2024 г. Клуни не е единственият, който иска френско гражданство; режисьорът Джим Джармуш наскоро обяви, че кандидатства по подобни причини.

