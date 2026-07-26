Джошуа оцеля след два нокдауна, задава се битка за 100 млн.паунда

Снимка уикипедия, Jumeirah

Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в свръхтежката категория Антъни Джошуа изигра първия си мач, след като в края на 2025 г. претърпя катастрофа в Нигерия, отнела живота на двама от най-добрите му приятели - Сина Гами и Латиф Айоделе, пише Блиц.

36-годишният британец претърпя два нокдауна през първия рунд, първият още в 20-ата секунда, но стигна до победата над албанеца Кристиан Пренга след нокаут във втората част. Мачът се игра в Джеда (Саудитска Арабия). За последно Ей Джей беше на ринга на 19 декември 2025 г., когато нокаутира инфлуенсъра Джейк Пол. Сегашната победа на Джошуа означава, че той се доближава до Битката на Британия срещу Тайсън Фюри, която се оценява на 100 милиона паунда.

Още в 20-а секунда на мача ъперкът на Прега прати Антъни Джошуа на земята. Малко по-късно в същия рунд албанецът отново просна британеца в нокдаун и зрителите започнаха да очакват една от най-унизителните загуби на бившия световен шампион. Ей Джей все пак успя да се съвземе, след като в края на първата част губеше със 7:10.

Под ръководството на новия си украински щаб той се впусна в атака още от началото на втория рунд и успя да притисне съперника в ъгъла. Мощен удар с дясната ръка на Джошуа прати 35-годишния Пренга в нокаут и сложи край на двубоя.

Сега остава най-сетне всичко около очаквания мач срещу Тайсън Фюри да бъде уредено. Двамата бойци са съгласни, има подписани договори, но няма яснота относно датата и мястото на провеждане. Самият Фюри не присъства на мача в „Джеда Супердоум“, след като вчера надви поляка Мариуш Вах и го принуди да се откаже в седмия рунд на битката им в Тайланд.

Редактор "Екип на Петел",

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