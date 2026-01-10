Джошуа се сбогува с приятелите си, които загинаха в катастрофата с него в Нигерия

Кадър Youtube

„Дори не осъзнавах колко специални са те“ – това написа Антъни Джошуа в прочувствено съобщение в социалните си мрежи, посветено на „неговите братя“, загинали в тежката автомобилна катастрофа преди дни в Нигерия.

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория благодари на всички, които са скърбели за неговите приятели, като признава, че приема загубата изключително трудно:

„Благодаря ви за цялата любов и грижа, които показахте към моите братя. Просто се разхождах с тях и си разказвахме вицове, без дори да осъзнавам колко специални са те. Много е трудно за мен, но знам, че е още по-трудно за техните родители. Имам силен дух и вярвам, че Бог познава сърцата им. Нека Бог има милост към моите братя.“

При жестокия сблъсък на 29 декември, случил се с висока скорост на магистрала, загинаха двама от най-близките му приятели. Латиф Айоделе и Сина Гами са пътували с боксовата суперзвезда, когато джипът се е ударил в спрял камион. Смята се, че двамата треньори са седели от дясната страна на превозното средство и са починали на място.

На кадри се видя как AJ е изваден от смачканите ламарини с помощта на десетки местни жители, станали свидетели на фаталния сблъсък. Той е трябвало да премине покрай телата на своите приятели, положени на земята, предава Бтв спорт.

Властите в Нигерия разпространиха снимка на шофьора, причинил ужасяващата катастрофа с Антъни Джошуа.

47-годишният Адении Кайоде е бил зад волана. Той е заплашен от доживотен затвор. Делото му е отложено за 20 януари.

