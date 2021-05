Джоузеф Гордън-Левит: Изпратете ми снимки от България

Кадър Джоузеф Гордън-Левит, ФБ

Популярният в цял свят актьор Джоузеф Гордън-Левит се обърна към българските си фенове с молба да му изпратят красиви снимки от страната ни. Изображенията се събират за новия документален филм на звездата с работно заглавие Around The World.



В публикацията, с която призовава българите да му изпратят снимки, актьорът е споделил кадър от Пловдив. Ето какво е написал в оригинал актьорът:

Hello, friends from Bulgaria! I'm looking for cool photos of Bulgaria for a new project. Post your photos and read more about the project HERE: https://hitrecord.app.link/worldpics

This photo of Plodiv is by Deniz Fuchidzhiev

Здравейте, приятели от България! Търся готини снимки на България за нов проект. Публикувайте снимките си и прочетете повече за проекта ТУК: https://hitrecord.app.link/worldpics



Тази снимка на Пловдив е на Дениз Фучиджиев.



Хиляди българи се включиха в инициативата и споделиха снимки в коментарите под поста от Витоша, храм-паметник "Свети Александър Невски", Несебър, Рилския Мнастир и река Марица, предаде Пловдив24.



Джоузеф Ленард Гордън-Левит е американски актьор, режисьор, сценарист и продуцент, носител на награда "Еми“ и номиниран за две награди "Златен глобус“. Известни филми с негово участие са "500 мига от любовта“, "G.I. Joe: Изгревът на Кобра“, "Looper: Убиец във времето“, "Генезис“, "Черният рицар: Възраждане“ и комедийният сериал "На гости на третата планета“.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg