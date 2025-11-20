"Джуджето" е задържаният крадец на коли в София
кадър: БНТ
Двама души са задържани в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола. Те са част от по-голяма организирана престъпна група.
При задържането им са оказали съпротива.
Блъснали са патрулка, опитвайки се да избягат, допълва БНТ.
От полицията заявиха, че и двамата са известни с "богато криминално минало - основно с кражби на автомобили".
Прякорът на единия е "Джуджето".
