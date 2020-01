Джулиана Гани стана майка на момиченце навръх Нова година

View this post on Instagram

В новогодишната нощ се сбъдват мечтите на вярващите! Така бях чувала! Тази нова година обаче нямах какво да си пожелая! Небето беше озарено от цветна заря, очите ми блестяха от сълзи, а прегръдката ми запълнена от двамата мъже на моя живот! Тази нова година беше различна! Беше тиха и сгушена в една болнична стая, а аз нямах нужда от нищо друго! Тази нова година бяхме трима и разбрах смисъла на живота! ❤️🙏