Е-Бургас: В "Метро" не приемат повече от 50 броя монети

В държавата на парадоксите стигнахме и дотук — в търговския обект “Метро” в Бургас отказват да приемат стотинки, дори когато са преброени, подредени и законно издадени от Българската народна банка, пише e-burgas.com.

На касата служителите заявяват, че повече от 50 броя монети не се приемат, защото „такава била политиката на магазина“.

А ако все пак клиентът иска да си плати с български стотинки, го насочват към една единствена машина, пред която се извива дълга опашка. Там хората трябва да чакат с торбички монети, докато устройството “приеме” парите им, пишат от бургаското издание.

След опит за разговор с управителя на магазина, отговорът беше неприятно арогантен, казват от там.

Вместо извинение или съдействие, последва коментар, че „касите не могат да обработват толкова много стотинки“ и че „за това имало машина“.

На въпроса защо клиентите трябва да чакат на километър дълга опашка за една единствена машина, управителят просто повдигна рамене.

Но истината е проста – това не е проблем на клиентите, а на организацията в магазина.

Ако една машина не стига – нека сложат пет. Законът не освобождава търговеца от задължението да приема националната валута.

Според чл. 25 от Закона за паричната единица и паричните знаци, всички монети и банкноти, емитирани от БНБ, са задължително платежно средство на територията на Република България.

Никой търговец няма право да отказва приемането им, нито да ограничава броя на монетите.

От изданието настояват Комисията за защита на потребителите да извърши проверка на търговския обект “Метро” – Бургас, относно отказа за приемане на български монети при плащане на каса.

Считаме, че това представлява нарушение на правата на потребителите и противоречи на законовите разпоредби.

Копие от този сигнал ще бъде изпратено и до Българската народна банка, която е институцията, регулираща паричното обращение в страната.

