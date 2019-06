Е-цигара експлодира в устата на тийнейджър и разби челюстта му

Илюстрация Youtube

Все още се изучават опасностите за здравето от пушенето на електронните цигари, но една опасност е вече ясна – те понякога експлодират. Такъв е случаят с тийнейджър, който е сериозно ранен, когато електронна цигара избухва в устата му, счупвайки челюстта му, според медицинския доклад по случая, цитиран от LiveScienceя пише offnews.bg. 17-годишният младеж пристига в спешното отделение 2 часа след експлозията, според доклада, публикуван на 19 юни в The New England Journal of Medicine, предава novavarna.net.

„Пациентът имаше големи рани в устата си, няколко липсващи зъби и счупена долна челюст”, разказва д-р Кейти Ръсел (Katie Russell), педиатричен травматолог в Университета на Юта и Първичната детска болница в Солт Лейк Сити, където се лекува пациента. „Лекарите трябваше да извадят няколко зъба от устата на момчето, защото техните гнезда са били унищожени”, добавя Ръсел. „Момчето също се нуждаеше от дентална пластина, поставена под долните му венци, за да стабилизира челюстната му кост”.

”Но устата му все още не се затваряше правилно и затова лекарите затвориха челюстта му за шест седмици, за да му дадат време да се излекува, разказва Ръсел. Ръсел и колегите й решават да публикуват този случай, защото са изненадани от степента на нараняване от електронна цигара. “Когато се запознах с този пациент, нямах представа, че електронна цигара може да направи това. Нужно е много сила, за да си счупиш челюстта”, коментира Ръсел. Вече е изминало повече от година от инцидента с момчето и през това време се появиха още съобщения за експлозии на електронни цигари.

През февруари 24-годишен мъж в Тексас умира, след като в лицето му избухва е-цигара, която според CNN разкъсва главна артерия на врата му. Експлозиите на електронни цигари изглеждат редки, но много опасни, според Агенцията по храните и лекарствата (FDA). Точната причина за тези експлозии не е ясна. В случая на момчето устройството е в добро състояние и не е показвало никакви проблеми преди експлозията, отбелязва Ръсел. Някои доказателства сочат, че проблеми с батериите на устройствата могат да доведат до експлозии, съобщават от FDA. За да се предотвратят тези експлозии, FDA препоръчва на потребителите да избягват да зареждат електронната си цигара през нощта или да оставят устройството без надзор по време на зареждане.

Избягвайте също да използвате зарядни устройства за телефони или таблети с тези устройства. Препоръчва се и да се заменят акумулаторните батерии, ако се повредят или намокрят, да се предпазва устройството от екстремни високи или ниски температури, като например не го оставяте на пряка слънчева светлина или в студена или гореща кола дълго време. Тинейджърът е все още с липсващи зъби, тъй като не е успял да получи заместители поради причини, свързани със здравната му застраховка, разказва Ръсел. Но се надява да получи нови зъби това лято. Ръсел се надява, че случаят ще помогне на здравните работници и обществеността да научат за рисковете от тези устройства. “Изглежда, че тази технология наистина е навлязла широко на пазара и може да сме недооценили рисковете, свързани с тези устройства.” Колкото до навика на момчето за електронна цигара – той вече не ги използва. – напълно се е отказал от всички видове цигари след този инцидент – отбелязва Ръсел.





