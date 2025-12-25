Кадър Метео Балканс

Е79 след Монтана посока Видин нито е почистен нито опесачен!!!, съобщи Метео Балканс.

Днес ще бъде облачно и с повсеместни валежи. В Северна България и по високите полета в Западна България ще вали сняг, а в Горнотракийската низина, по Черноморието и югозападните райони – дъжд. Значителни ще бъдат валежите в западната половина от страната, Централния Предбалкан и югоизточните райони. По планинските проходи на Стара планина ще има виелици и навявания. В Лудогорието има условия и за поледици. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Застудяването ще продължи и температурите към 14 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните, в София – около 0°.

В планините ще бъде облачно и с обилни снеговалежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.

