EAST17 събра над 20 000 хиляди варненци на пл. "Независимост"

снимка: Петел

Над 20 000 варненци излязоха минути преди новата 2025 година, за да видят на живобританските поп звезди от 90-те EAST17, които са част от новогодишната програма във Варна.

Иначе празничният концерт „Заедно в новогодишната нощ" започна в 22:00 ч. с победителя от „Гласът на България“ Атанас Кателиев, Галина и Рая, Полина Антонова и Иван Кубаков - Куба.

EAST17 за първи път представят пред варненска публика хитовете си It‘s Alright, Let It Rain, Steam, Thunder, If You Ever, както и песента Stay Another Day, която беше обявена за коледна песен номер едно във Великобритания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!