ЕК: България е сред страните в ЕС, застрашени от миграционен наплив

Снимка: Булфото, архив

Европейската комисия представи днес оценка, според която броят на незаконните мигранти, пристигнали в ЕС за последната година, е спаднал с 35 на сто. Комисията предлага Съветът на ЕС да одобри схема за разселването на мигранти, като ще бъдат допускани изключения за най-засегнатите досега страни, предава БТА.

В тази група страни са посочени България, Чехия, Естония, Хърватия, Австрия и Полша, които в последните пет години са били под засилен миграционен натиск. За тези държави се предлага следващата година да ползват частична или цялостна отстъпка от схемата.

В България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Франция, Хърватия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша и Финландия в последните години са пристигнали много мигранти и има трудности с тяхното настаняване, затова те трябва да получават с предимство подкрепа от ЕС, предлага комисията.

По т. нар. схема за солидарност се предвижда държавите от ЕС или да приемат разселени мигранти, или да правят финансови вноски. Комисията днес уточни, че предложението за действие на схемата (за квотите по разпределение на мигрантите и за размера на финансовите вноски) няма да бъде общодостъпно до разглеждането му от Съвета на ЕС. Държавите от ЕС сами трябва да постигнат съгласие по тези показатели, които ще станат задължителни, след като бъдат приети, поясни комисията.

Очаква се тези стъпки да завършат до средата на следващата година. ЕК ще представя всяка година доклад за развитието на обстановката с миграцията, който ще служи за основа при определянето на бъдещите квоти и финансови вноски. Най-засегнатите от прилив на мигранти държави ще могат да поискат тяхното разселване по силата на утвърдените по-рано схеми.

При представянето на днешните предложения еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер посочи, че предстои най-голямата реформа в миграционната политика на ЕС. По неговите думи от въвеждането на изцяло електронните проверки по външните граници на ЕС преди месец вече са регистрирани 4 млн. преминавания и са взети данните на над 3 млн. чужденци.

