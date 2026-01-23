ЕК: Не вземаме решения за поканените страни в Съвета за мир в Газа

Пекселс

"Не вземаме решения за поканените страни в Съвета за мир в Газа". Така завеждащата пресслужбата на Европейската комисия Паула Пиньо отговори на въпрос за присъединяването на България и Унгария към Съвета. В момента те са единствените страни от ЕС, които са се присъединили към него.

Говорителят на Комисията Ануар ел Ануни повтори думите на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за "сериозни съмнения" около редица елементи в Хартата на Съвета, свързани с неговия обхват, управление и съвместимост с Хартата на ООН, предаде БНР.

Също така се разбра, че председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен е получила покана за присъединяване на ЕС, която, по думите на Пиньо, тя оценява високо.

"Сега обсъждаме заедно със САЩ как да постигнем целите", допълни Пиньо.

