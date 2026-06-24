ЕК: Нито една от петте държави извън еврозоната не покрива всички условия за приемане на еврото

Пекселс

Нито една от петте държави членки на Европейския съюз, които все още не използват еврото и са правно задължени да го въведат, не изпълнява към момента всички критерии за присъединяване към еврозоната. Това се посочва в Доклада за конвергенцията за 2026 г., публикуван днес от Европейската комисия. По същото време подобен доклад, изготвен от експертите на Европейската централна банка (ЕЦБ), бе представен във Франкфурт на Майн.

Докладът оценява напредъка на Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция по пътя към приемането на единната европейска валута. След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. петте разглеждани държави остават единствените страни в ЕС с договорно задължение за приемане на еврото, които все още не са предприели конкретни стъпки към членство в ERM II, предава БТА.

Повече от 27 години след въвеждането му еврото се използва от над 350 милиона души в 21 държави членки и остава втората по използваемост валута в света. Според ЕК общата валута е допринесла за укрепването на единния пазар, за улесняване на търговията и инвестициите, както и за поддържането на ценова стабилност и по-тясна икономическа координация между държавите членки.

Оценката на Комисията се основава на така наречените критерии от Маастрихт, заложени в член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Те включват ценова стабилност, устойчиви публични финанси, стабилност на валутния курс и устойчивост на дългосрочните лихвени проценти. Освен това се анализира съответствието на националното законодателство с правилата на Икономическия и паричен съюз и устава на ЕЦБ.

Според доклада Чехия и Швеция изпълняват критерия за ценова стабилност. Същите две държави покриват и изискванията за устойчиви публични финанси, както и за дългосрочните лихвени проценти.

В същото време нито една от петте държави не участва в Механизма на обменните курсове (ERM II), който е задължителен етап преди приемането на еврото. Правилата предвиждат поне две години участие в механизма без сериозни валутни сътресения преди присъединяването към еврозоната.

Поради това ЕК заключава, че нито една от разглежданите държави не отговаря към момента на всички необходими условия за приемане на еврото.

В доклада се отбелязва също, че националното законодателство в областта на паричната политика в петте страни все още не е напълно съвместимо с правилата на Икономическия и паричен съюз.

Комисията анализира и допълнителни фактори, свързани с устойчивостта на процеса на сближаване. Според оценката държавите извън еврозоната като цяло са добре интегрирани икономически и финансово в Европейския съюз. Наред с това обаче част от тях продължават да са изправени пред макроикономически уязвимости, както и пред предизвикателства, свързани с бизнес средата и институционалната рамка, които следва да бъдат преодолени, за да се гарантира устойчивостта на конвергенцията.

Докладът за конвергенцията на Европейската комисия служи като основа за евентуални бъдещи предложения до Съвета на ЕС относно присъединяването на дадена държава към еврозоната. Документът се публикува на всеки две години или по искане на държава членка, която желае оценка на готовността си за приемане на еврото.

Докладите за конвергенцията се публикуват на всеки две години и оценява степента на икономическа и правна готовност на държавите членки извън еврозоната за присъединяване към единната европейска валута. Всяка държава в ЕС, но извън еврозоната, може да поиска и изготвянето на извънреден доклад, ако смята, че отговаря на критериите за приемане на единната валута. Миналата година това направи България, която впоследствие стана двадесет и първата страна, въвела еврото. Всички държави членки на Европейския съюз, с изключение на Дания, са правно задължени да въведат единната европейска валута след изпълнение на необходимите критерии.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!