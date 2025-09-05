ЕК: Приветстваме това, че руският президент вижда бъдещето на Украйна в ЕС

Снимка: Пиксабей

Приветстваме това, че руският президент Владимир Путин вижда бъдещето на Украйна в ЕС, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с изявления на руския държавен глава от последните дни.

Украйна решава по въпроса с разполагането на войски на нейна територия, добави говорителят, попитан за думите на Путин, че руската страна ще възприема като законна военна цел чужди войски в украинските граници, особено преди края на войната, предава БТА. Говорителят каза, че ЕС продължава подготовката на допълнителни санкции срещу Русия и се стреми да съгласува действията в тази посока със своите съюзници.

Санкциите дават резултат, ще продължим натиска върху руската военна икономика, каза говорителят. По неговите думи целта е Русия да пристъпи към мирни преговори и Путин да участва в тях. Според говорителя този въпрос е бил обсъден в телефонен разговор между председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Санкциите срещу вноса на петрол в ЕС от Русия работят, внесените количества значително намаляха, отбеляза говорителят. По неговите думи ЕС се придържа към графика за пълно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!