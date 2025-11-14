реклама

ЕК: Украйна трябва да прилага нулева търпимост към корупцията

14.11.2025 / 15:05 1

Пиксабей

Нулевата търпимост към корупцията е сред принципите на ЕС и Украйна, като кандидат за присъединяване, трябва да го прилага, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с разследването на измами в украинската енергетика.

Украинският президент Володимир Зеленски взе мерки и това показва, че приема въпроса сериозно, добави говорителят. Той отбеляза, че темата за борбата с корупцията е ключова част от предприсъединителните разговори. По неговите думи последните събития показват, че украинските институции за борба с корупцията работят и затова комисията ги приветства.

Говорителят посочи, че руският президент Владимир Путин за пореден път е показал незаинтересованост от постигането на мир с последните удари по Украйна. Няма да оставим Украйна сама, обобщи говорителят, предаде БТА.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 29 секунди)
Рейтинг: 532279 | Одобрение: 99239
Това най-новия виц за Окрайна ли е.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама