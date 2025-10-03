ЕК: Засечените дронове над Белгия показват, че целият ЕС е подложен на риск

Пиксабей

Засечените дронове над Белгия показват за пореден път, че целият ЕС е подложен на риск - така говорителят на Комисията Тома Рение отговори на въпрос за 15-те дрона тази нощ над военна база в кралството. Той заяви, че Комисията обменя мнения със страните-членки, но именно те трябва да разследват случаите.

Рение каза още, че предвидената за изграждане стена срещу дронове ще защити всички страни-членки, както и че е необходим подход от 360 градуса.

"Вече говорим не за източен фланг, а за целия ЕС", подчерта той, цитиран от БНР.

Същевременно завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо повтори думите на председателката фон дер Лайен след края на неформалната среща на евролидерите в Копенхаген, че на този етап първи приоритет е защитата на Източния фланг, но перспективата е да бъде защитен целият ЕС, в т.ч. и Южният му фланг.

От думите на Рение стана ясно, че Комисията не изключва и Молдова от стената.

