ЕК е нарушила правила при спешните закони за земеделие и миграция

Пиксабей

Омбудсманът на ЕС представи днес заключения от проверки, предприети след жалби на граждански организации, които показват, че Европейската комисия е пренебрегнала правилата при спешното изготвяне на законопроекти, свързани със земеделието и миграцията. Омбудсманът Тереза ​​Аншиньо е открила недостатъци, свидетелство за лошо управление.

Комисията не е изпълнила някои от собствените си правила за прозрачно изготвяне на законодателство, се отбелязва в съобщението на омбудсмана. Аншиньо отчита, че ЕК трябва да може да реагира спешно, особено в днешната геополитическа обстановка, но настоява, че отчетността и прозрачността остават част от правилата.

Според оценката няма ясно обяснение за предприетите спешни стъпки при изготвяне на законопроекти по Общата селскостопанска политика и за противодействие на незаконната миграция. Установено е, че в проверяваните случаи комисията е дала по един от законопроектите срок за обсъждане по-малко от 24 часа в почивни дни, в други два случая е представила разяснения към предложеното законодателство, след като то вече е било одобрено от институциите в ЕС.

Омбудсманът предлага занапред ЕК да установи минимален срок за обсъждане на спешни законопроекти и винаги да прави оценки за въздействието върху околната среда при изготвянето на законодателство.

В съобщението се допълва, че според уточненията на ЕК правилата за добро управление не са правно обвързващи, предаде БТА.

