ЕК финансира проекти за пренос на газ между Гърция и България

Европейската комисия финансира проекти за пренос на газ между Гърция и България.

Гръцките медии информират за мащабна помощ от Европейската комисия по проекти за свързване на мрежата между Гърция и България за трансфер на газ и въглеводороди. Тези проекти гарантират енергийна свързаност и сигурност в Европа, коментират експерти. Включени са проекти за електроенергия, за водород и електролиза, както и за пренос на въглерод и газ.

Променя се и европейското законодателство по развитие на европейската инфраструктура. Общият брой на одобрените проекти е 235 трансгранични проекта, които са в интерес не само на двете страни Гърция и България, но и за целия Европейски съюз.

За подобрена и нова свързаност на енергопреносните мрежи Европейската комисия е увеличила пет пъти предвидените разходи в тази насока в европейския бюджет. Отделените средства възлизат на 30 милиарда евро, съобщават гръцки евродепутати, предаде БНР.

