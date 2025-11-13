ЕК иска такса за обработка на малки пратки от китайски онлайн магазини още през 2026 г.

Снимка: Пиксабей

Европейската комисия призова за въвеждане в рамките на целия ЕС на такса за обработка на малки пакети, поръчани онлайн от китайски платформи като Shein, Temu и Alibaba, в началото на 2026 г., което е повече от две години по-рано от планираното и е опит да се ограничи ежегодния многомилиарден евтин китайски внос, съобщава "Файненшъл таймс".

ЕК призова европейските финансови министри, които ще се срещнат днес, да се споразумеят за по-бързото прилагане на тази мярка, за да защитят местните търговци на дребно от нелоялна конкуренция, посочва БНР.

"Това е ключова стъпка, за да се гарантира, че Европейският съюз ще укрепи позицията си в лицето на бързо променящите се търговски реалности. Този ход би изпратил силен сигнал, че Европа е сериозна в желанието си да повиши конкурентоспособността си и да осигури справедливи условия за своите предприятия", написа комисарят по търговията Марош Шефчович в писмо до министрите, видяно от финансово издание.

Искането за ускоряване на прилагането на мярката още през първото тримесечие на 2026 г. бележи затягане на позицията на Комисията спрямо Китай и това, което тя възприема като нелоялни търговски практики от страна на Пекин.

Това се случва 10 дни преди срещата на върха на Г-20, където се очаква европейските лидери да повдигнат редица търговски въпроси пред китайския президент Си Цзинпин.

През май ЕК предложи да се премахне прага от 150 евро за стоки, под който пратките не се обмитява, считано от средата на 2028 г., и да се въведе такса от 2 евро на пакет. Китайските продавачи са представлявали над 80% от 4,6 милиарда пакета, закупени от европейски потребители миналата година.

"Този ​​график е несъвместим с неотложността на ситуацията. Европейските индустрии, особено търговците на дребно, многократно са подчертавали, че това нарушаване на конкуренцията трябва да бъде премахнато незабавно. Ще бъде изключително трудно да обясним на нашите предприятия и граждани защо ЕС не може да действа по-бързо", пише в писмото на Шефчович.

Страните членки на ЕС ще трябва да се споразумеят за новия график и да договорят фиксираната митническа такса, която ще бъде наложена. Някои страни, включително Румъния, наскоро наложиха национални такси до 5 евро, принуждавайки Комисията да се намеси, отбелязва "Файненшъл таймс".

"Това не е технически въпрос, а въпрос на способността на Европа да действа в защита на своите икономически интереси. Една модерна, конкурентоспособна Европа трябва да може по-добре да защитава границите си за стоки и да поддържа лоялна конкуренция", посочва още Шефчович.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!