ЕК към България: Премахнете плоския данък

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Европейската комисия препоръчва преразглеждане на плоския данък от 10%, като отбелязва, че липсата на необлагаем минимум води до по-голяма тежест за домакинствата с по-ниски доходи. В доклада се подчертава също, че данъчните приходи в България остават под средните за Европейския съюз, а делът на сивата икономика е сред най-високите в Общността. Големият сенчест сектор допълнително ограничава приходния потенциал на бюджета. "България е изправена пред двойно предизвикателство - да гарантира устойчивостта на публичните финанси и едновременно с това да подобри справедливостта и ефективността на данъчната си система", пише ЕК в доклада си, предаде Дир.бг.

Комисията настоява за подобряване на събираемостта на данъците, ограничаване на укриването на доходи и по-ефективно управление на просрочените задължения към държавата.

"През последните години публичните разходи са нараснали, особено за пенсии и заплати в държавния сектор. Често тези увеличения са финансирани чрез краткосрочни или временни мерки, а не чрез устойчиви структурни решения. Това намалява предвидимостта на фискалната политика и увеличава рисковете за бюджета. В бъдеще демографските процеси ще оказват все по-силен натиск", са част от изводите на Комисията.

В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от нарастващ бюджетен дефицит, увеличаващ се държавен дълг и задълбочаващи се структурни проблеми, ако не бъдат предприети навременни реформи.

Докладът предупреждава и за дългосрочни рискове пред бюджета, свързани със застаряването на населението, нарастващите разходи за пенсии и здравеопазване, както и увеличените инвестиции в отбраната. Според прогнозите държавният дълг може да достигне над 35% от БВП до 2027 г.

Критики са отправени и към работата на държавната администрация.

Според Брюксел тя продължава да страда от недостиг на квалифицирани кадри, ограничен административен капацитет и недостатъчна координация между институциите. Особено сериозни са проблемите на местно ниво, където общините срещат трудности при управлението на европейски средства и привличането на експерти.

Европейската комисия препоръчва ускоряване на дигитализацията, намаляване на административната тежест и по-добра свързаност между институциите, като посочва, че електронните услуги все още не са достатъчно удобни за гражданите и бизнеса.

Сред акцентите в доклада са и продължаващите проблеми с корупцията. Според Комисията България все още не показва убедителни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта.

Отбелязват се слабости в работата на антикорупционните органи, проблеми в съдебната система и практики при обществените поръчки, включително процедури с един участник и директни възлагания.

Общият извод на Европейската комисия е, че без по-дълбоки реформи в публичните финанси, държавната администрация и контролните институции България ще бъде изправена пред нарастващ натиск върху бюджета и допълнително разклащане на общественото доверие в институциите.

Редактор "Екип на Петел",

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