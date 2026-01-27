ЕК нареди на Google да се отвори за конкурентни системи с изкуствен интелект

Пиксабей

Европейската комисия даде на американския технологичен Google шестмесечен срок да премахне техническите бариери пред конкурентните системи за търсене с изкуствен интелект в операционната система Android и да предостави ключови данни на други доставчици на търсачки, съобщава Блумбърг.

Производството се отнася до задължението на компанията Google да предостави на разработчиците от трети страни "безплатна и ефективна оперативна съвместимост" с нейните услуги с изкуствен интелект, както и да предостави на доставчиците на търсачки "достъп до анонимизирани данни за класиране, заявки, кликвания и прегледи, съхранявани от Google Search", предаде БНР.

Надзорните органи на ЕС обявиха, в рамките на водещия Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) на блока, че ще проверят дали Google спазва строгите закони за оперативна съвместимост на Android с конкурентен софтуер с изкуствен интелект, както и за отключване на полезни данни за търсене - при справедливи условия - за конкурентни търсачки.

Предупреждението от страна на ЕК е на крачка от започване на официално разследване, като Комисията има за цел да окаже натиск върху Google да преработи услугите си, за да позволи на конкурентните компании да имат достъп до операционната система на Android и ценните данни за търсене на компанията. Базираният в Брюксел орган даде на компанията шест месеца да се съобрази или ще се изправи пред заплахата от бъдещи санкции.

"С днешната процедура искаме да помогнем на Google, като обясним по-подробно как трябва да спазва задълженията си за оперативна съвместимост и споделяне на данни за онлайн търсене съгласно Закона за цифровите пазари", заяви председателят на Комисията по конкуренция Тереса ​​Рибера.

Производството ще продължи общо шест месеца, като Комисията ще изпрати проектомерки на Google в рамките на три месеца.

"Милиони европейци разчитат ежедневно на онлайн търсачки и все по-често на услуги с изкуствен интелект... Нашата цел е да поддържаме пазара на изкуствен интелект отворен, да отключим конкуренцията въз основа на качествата и да насърчаваме иновациите в полза на потребителите и бизнеса", каза изпълнителният вицепрезидент на ЕК по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен.

Клеър Кели, старши съветник по конкуренцията в Google, заяви, че американската компания е загрижена, че по-нататъшни правила, "често водени от оплаквания на конкурентите, а не от интересите на потребителите, ще компрометират поверителността, сигурността и иновациите на потребителите".

Ескалацията идва на етап, в който компанията Google, собственост на Alphabet Inc, е изправена пред предстоящи санкции по Закона за цифровите пазари заради твърдения, че несправедливо фаворизира вътрешни услуги в обширната си империя за търсене и че пречи на разработчиците на приложения да насочват потребителите към оферти извън Play Store.

Компанията е разследвана и заради опасения, че несправедливо понижава определени новинарски резултати. Проверките от страна на ЕК рискуват да добавят към общия брой глоби в рамките на ЕС в размер на 9,5 милиарда евро и да влошат обтегнатите отношения с администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Съгласно обявената днес процедура, Комисията може по-късно да реши да започне официално разследване, ако Google не се съобрази с исканията. Това би могло да проправи пътя за потенциални глоби до 10% от годишните продажби в световен мащаб, въпреки че регулаторите в Брюксел рядко налагат максималните санкции, отбелязва Блумбърг.

