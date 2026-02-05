ЕК не предвижда орязване на програми заради заема за Украйна от 90 млрд. евро

Снимка: Пиксабей

Не предвиждаме орязване на другите програми заради заема на Украйна от 90 млрд. евро, увери еврокомисарят по бюджета Пьотър Серафин. Той говори пред бюджетната комисия на Европейския парламент.

Председателят на комисията по бюджет Йохан ван Овертвелт припомни, че догодина по заема трябва да бъдат изплатени лихви в размер на 1 млрд. евро и по 3 млрд. всяка следваща година.

Този заем трябва да покрие 2/3 от нуждите на Украйна за тази и следващата година, като 60 млрд. са предвидени за отбрана срещу руската инвазия, каза още Серафин и припомни: "Комисията работи въз основа на мандат, даден ѝ от страните членки. Това решение бе взето от Европейския съвет - да не процедираме с използването на блокираните руски активи, а с бюджета на ЕС. В този смисъл ние осъществяваме политическата воля на страните членки, като решението, впрочем, бе взето единодушно".

На заседанието си през декември евролидерите избраха този вариант, като Унгария, Чехия и Словакия заявиха, че няма да участват в набирането на тези средства.

Същевременно еврокомисар Серафин увери, че блокираните руски активи са тясно обвързани със заема за Украйна и припомни заключенията на евролидерите, според които ЕС си запазва правото да ги използва за изплащането на заема за Украйна и уточни, че това решение е залегнало в един от правните текстове. Същевременно еврокомисарят категорично отказа да спекулира какво би станало, ако Русия откаже да изплати репарации на Украйна и има ли план В при такава ситуация, отбелязва БНР.

