ЕК предлага мерки в подкрепа на земеделците заради недостига и поскъпването на торовете

Снимка: Пиксабей

Европейската комисия предложи днес мерки в подкрепа на земеделците заради недостига и поскъпването на торовете. В последните месеци геополитическото напрежение и прекъсванията на доставките доведоха до покачване на цените на торовете в Европа, а предвидената помощ е за 540 милиона евро, се отбелязва в съобщение на комисията.

По-рано тази седмица ЕК предложи да увеличи селскостопанския резерв с допълнителни 300 млн. евро от бюджета на ЕС за тази година, посочва БТА. Държавите от ЕС ще могат да осигурят два пъти повече средства (до 600 млн. евро) и така подкрепата може да достигне общо 1,5 милиарда евро, се допълва в съобщението.

Комисията предлага също така държавите да предоставят на земеделските производители по-бърза и по-гъвкава подкрепа за достъп до торове, с по-бързо изплащане на преките помощи, както и да увеличат бюджета за тези помощи за следващата година. Предвижда се още съфинансиране с до 65 на сто от неизползваните средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и възможност за двукратно по-голяма помощ от държавния бюджет.

При предварителните плащания държавите ще имат възможност да предоставят на земеделците преди 16 октомври увеличен процент средства. Днешните предложения ще бъдат представени за одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент до края на юли.

Торовете са от съществено значение за земеделието и представляват значителен дял от разходите на производителите, пояснява комисията. В последните месеци геополитическите сътресения и прекъсванията на доставките доведоха до покачване на цените на торовете. Това може да принуди земеделците да използват по-малко торове и така добивите и приходите им може да спаднат. ЕК уточнява, че крайната последица, ако това се случи, ще бъде поскъпването на храните.

Редактор "Екип на Петел",

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