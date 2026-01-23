ЕК предлага отлагане с 6 месеца на митата за американски стоки за 93 милиарда долара

Пекселс

Европейската комисия ще предложи на страните-членки да отложат с още 6 месеца въвеждането на мита за американски стоки на стойност 93 милиарда долара, съобщават Ройтерс и АФП, предаде БНР.

Митата трябва да влязат в сила от 7 февруари, но след като американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахата си за допълнителни тарифи срещу държавите, поддържащи суверенните права на Дания в спора за Гренландия, САЩ и Евросъюзът могат да продължат работа по търговското споразумение помежду си, обясни говорител на комисията, цитиран от агенция Ройтерс

На снощното си заседание европейските лидери се обявиха за разблокиране на процеса на ратификация на споразумението, сключено миналото лято.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща даде да се разбере, че европейците са готови да отвърнат на нови заплахи:

"Целта ни остава ефективно стабилизиране на търговските отношения между ЕС и САЩ. В същото време ЕС ще продължи да държи на интересите си, да брани себе си, своите страни членки, своите граждани, своите компании срещу всякаква форма на принуда. Съюзът има и силата, и инструментите да го направи. И ще го направи - ако и когато е необходимо".

