ЕК предлага удължаване с още една година на статута на закрила за украинските бежанци в ЕС

Снимка: Пиксабей

Европейската комисия предложи днес статутът на закрила за украинските бежанци в ЕС да бъде продължен с още една година. Този статут дава на украинците достъп до трудовия пазар, до здравни грижи и образование, като комисията предлага да бъде удължен до 4 март 2028 г.

Временна закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украинци, за които властите в тяхната държава не са разрешили да напускат страната заради военните им задължения, уточнява комисията. ЕК ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, се посочва в съобщението. Така желаещите да се завърнат ще получат подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна.

Почти 4,4 милиона украинци, прогонени от войната, се ползват с временна закрила в ЕС, като броят им леко се увеличава от 2024 г., отбелязва комисията. Ако обстоятелствата в Украйна се променят, което да позволява постепенно завръщане на украинците в родината им, ЕК може да предложи прекратяване на временната закрила по-рано от предвидената крайна дата, се пояснява в съобщението, посочва БТА.

Днешното предложение подлежи на одобрение от Съвета на ЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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