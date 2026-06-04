ЕК продължава наказателна процедура срещу България за въвеждането на евро правила за правна помощ
Пиксабей
Европейската комисия съобщи, че продължава наказателните процедури срещу България и Полша, и започва процедура срещу Португалия, заради непълното въвеждане на правилата на ЕС за правната помощ.
В съобщението се пояснява, че трите държави не са въвели правилно разпоредбите на ЕС, свързани с правната помощ за заподозрени и обвиняеми по наказателни дела. Правото на ЕС осигурява защита на основните права на заподозрените и обвиняемите, включително на издирваните с европейска заповед за задържане, пише БТА.
В България и Полша достъп до правна помощ се предоставя само на официално обвинените по наказателни дела, но не и на заподозрените в извършването на престъпление. Това е в противоречие с приложното поле на европейските правила, уточнява ЕК.
Комисията започна процедурата срещу нашата страна през ноември 2025 г. и днес предприема следващата стъпка. Засегнатите държави разполагат със срок от два месеца, за да отговорят и да отстранят посочените недостатъци. При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да предаде България и Полша на Съда на ЕС, се допълва в съобщението.
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