ЕК проверява арбитражно решение за обезщетение от България на ВЕИ компания

Европейската комисия започна задълбочено разследване, за да установи дали арбитражно решение, с което България е осъдена да плати 61,04 милиона евро на малтийската компания ACF Renewable Energy Limited, нарушава правилата на ЕС за държавните помощи.

Става дума за инвестиция на ACF в български соларен парк, придобит през 2012 г., който тогава е бил обхванат от национална схема за подпомагане на възобновяемите енергийни източници. През 2013 и 2014 г. България прави изменения в схемата, а през 2016 г. официално я нотифицира на Комисията, която я одобрява като съвместима с вътрешния пазар.

Компанията ACF твърди, че е претърпяла загуби заради измененията и завежда арбитражно дело, като се позовава на Договора за Енергийната харта. На 5 януари 2024 г. арбитражен трибунал отсъжда, че България е нарушила договора и постановява компенсация от 61,04 милиона евро плюс лихви. България е уведомила Комисията за решението, но към момента не е изплатила средствата, предават от БНР.

Еврокомисията изразява предварителното си становище, че изплащането може да представлява държавна помощ по смисъла на член 107(1) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тази помощ е несъвместима с вътрешния пазар. Комисията подчертава, че всяка държавна помощ трябва да бъде одобрена от нея, а ако тя нарушава други разпоредби на правото на ЕС, не може да бъде призната за допустима.

Особено внимание се обръща на факта, че случаят представлява т.нар. вътрешноевропейски спор, тъй като и България, и Малта са членки на ЕС. Затова Комисията ще анализира дали арбитражното решение нарушава член от Договора за Европейския съюз, както и членове от същия договор, свързани с върховенството на Съда на Европейския съюз.

Още през 2018 г. Съдът на ЕС постанови, че арбитражните клаузи в двустранни инвестиционни споразумения между страни членки са несъвместими с европейското право. В последвало съобщение Европейската комисия изрично подчерта, че това се отнася и до арбитражната клауза в Договора за енергийната харта.

