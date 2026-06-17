ЕК с първа реакция за блокирането на санкциите от България: Без коментар

Пиксабей

Европейската комисия отказа да коментира директно публикация на изданието „Политико“, според която България се противопоставя на част от новия, 21-ви пакет със санкции срещу Русия. По време на редовния брифинг в Брюксел говорителят на институцията Ариана Подеста отклони въпрос по темата с аргумента, че преговорите с държавите членки продължават, предаде Евроком

„Няма да коментираме преговори или дискусии, които текат в момента“, заяви Подеста в отговор на журналистически въпрос дали може да потвърди информацията на „Политико“. Тя все пак уточни, че Комисията работи конструктивно с всички страни от Европейския съюз.

Надеждите на Брюксел са пакетът със санкции да бъде приет „възможно най-скоро“, допълни говорителят. Публикацията, която предизвика реакцията, се появи по-рано през деня. Според „Политико“, позоваващо се на свои дипломатически източници, София е изразила несъгласие с елементи от мерките, които засягат енергетиката, финансите и търговията с Русия.

Почти по същото време българският външен министър Велислава Петрова заяви, че страната ни е против „символични“ санкции. По думите ѝ София подкрепя само ефективни икономически мерки, които биха имали реален ефект, без да дава повече конкретика кои от предложените ограничения попадат в тази категория. Тази позиция се разглежда като официалния мотив зад действията, описани от европейското издание.

Ариана Подеста припомни, че натискът върху Русия трябва да продължи. Тя се позова на изявление на лидерите от Г-7 от вчера, 16 юни, в което се потвърждава общата позиция за необходимостта от нови ограничителни мерки срещу Москва.

„Това е моментът да продължим да оказваме натиск върху Русия и работим именно в тази посока“, каза Подеста.

Преговорите по 21-ия пакет със санкции се провеждат при закрити врата, както е обичайната практика в ЕС при обсъждане на подобни мерки. Докато не се постигне пълно съгласие между всички 27 държави членки, съдържанието и обхватът на новите ограничения няма да бъдат обявени официално.

Редактор "Екип на Петел",

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