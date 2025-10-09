ЕК ще одобри допълнителна помощ за българските земеделци до края на седмицата

Кадър Youtube

България ще получи 7,4 милиона евро помощ от Европейската комисия за земеделците, пострадали от неблагоприятните условия за производство през последните месеци и от претърпените загуби. Това съобщи за БТА еврокомисарят по земеделието и храните Кристоф Хансен с уточнението, че комисията ще обяви решението по-късно тази седмица.

Той добави, че подкрепата ще бъде насочена основно към производителите на плодове. ЕК ще даде възможност нашата страна да осигури допълнително 200 процента от отпуснатата помощ със средства от държавния бюджет.

Хансен ще посети България в петък, за да се запознае на място с трудностите, пред които са изправени местните земеделски производители, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Еврокомисарят уточни, че в началото на своя мандат е решил през първата година да посети всички страни членки на ЕС, за да придобие лични впечатления и да ги отчете при подготовката на бъдещи промени в европейските политики за сектора.

В интервю за БТА Хансен посочи, че България ще разполага със значителни средства за земеделие и в следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 г. Все още 65 на сто от предвидените средства не са договорени за конкретни проекти, допълни той.

Еврокомисарят подчерта, че в новия общ бюджет се запазват преките плащания към земеделците, схемите за опазване на околната среда и подкрепата за инвестиции в селското стопанство.

