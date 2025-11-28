ЕК ще представи предложение за заем за Украйна с руски средства

Снимка: Пиксабей

Европейската комисия ще представи в следващите дни законодателно предложение за използването на запорираното в Белгия руско имущество за предоставяне на заем на Украйна, съобщи днес говорител на институцията.

Той потвърди, че ЕК разполага с писмото на белгийския премиер Барт де Вевер и ще отчете изразените тревоги. Напрегнатите разговори по този въпрос продължават, държавите от ЕС са запознати с трите възможности за по-нататъшно финансиране на Украйна, отбеляза говорителят. Той не пожела да потвърди или отхвърли оценката на Де Вевер, че използването на руските средства ще затрудни преговорите за мир.

Преговорите напредват, но това е непозната територия и е нормално да има опасения, каза говорителят. По повод посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Москва той заяви, че единственото послание на ЕС е призив към Русия да седне на масата за преговори.

Както БТА съобщи, Белгия засега не е съгласна Украйна да получи заем за 140 млрд. евро от запорираното в Брюксел руско държавно имущество в депозитара "Юроклиър". Руският посланик в Брюксел и руското разузнаване предупредиха белгийската страна за последици, ако тази стъпка бъде предприета. От "Юроклиър" заявиха, че подобно действие би нарушило доверието, държавите от ЕС може да изпитат трудности при тегленето на нови заеми от международните пазари и да плащат по-високи лихви.

