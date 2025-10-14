ЕК ще забави представянето на доклад за преместването на мигранти вътре в ЕС

Снимка: Пиксабей

Представянето на доклад на Европейския съюз за миграцията, който привлича голямо внимание и се очаква да послужи като основа за първото преместване на мигранти в рамките на ЕС след мащабна реформа, е отложено, заяви днес европейски представител, цитиран от ДПА.

Пактът за миграцията и предоставянето на убежище, който влезе в сила миналата година, предвижда, че Европейската комисия трябва до 15 октомври да представи доклад, в който се посочват страните, в които пристигат голям брой мигранти. Докладът следва да идентифицира страните, които са задължени да проявят солидарност чрез приемане на мигранти или финансов принос, посочва БТА.

Министрите на вътрешните работи на страните от ЕС обаче имат последната дума по отношение на броя на мигрантите, които всяка страна следва да приеме, и относно финансовия принос.

След като десни и антимигрантски партии спечелиха изборите в няколко страни от ЕС, няколко държави вече обявиха, че не искат да приемат мигранти.

Еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер заяви, че докладът ще бъде обсъден на срещата на министрите на вътрешните работи от ЕС в Люксембург.

„Сигурен съм, че ще успеем да се споразумеем и не мисля, че има значение дали това ще се случи няколко дни по-рано или по-късно“, изтъкна Брунер. „Важното е това да проработи“, каза още той, без обаче да спомене краен срок за постигането на компромис.

