ЕК стартира процедура срещу България заради свръхдефицит
Тази седмица се очаква Европейската комисия да стартира процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно в петък, след посещението на премиера Румен Радев в Брюксел.
Процедурата означава, че европейските институции ще поставят страната ни под наблюдение заради превишаване на допустимия дефицит в държавната хазна. Правилата предвиждат той да е не по-голям от 3 процента, пише nova.bg.
