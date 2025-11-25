ЕК вижда риск от несъответствие с бюджетните изисквания на Съвета у нас

Снимка: Пиксабей

България е сред трите страни членки, за които Европейската комисия отчита риск от несъответствие с бюджетните изисквания на Съвета на ЕС за 2026 г. Това става ясно от публикувания есенен пакет на Европейския семестър. Той поставя акцент върху необходимостта от структурни реформи и устойчиво управление на публичните финанси в контекста на нарастващите геополитически и икономически предизвикателства.

Според анализа България, Унгария и Испания са изправени пред рискове от отклонение от препоръчаните траектории за нетните разходи, посочва БНР. Брюксел настоява властите в София да предприемат необходимите мерки в рамките на националния бюджетен процес.

Макар икономиката на ЕС като цяло да остава устойчива, включително благодарение на силното вътрешно търсене и стабилния пазар на труда, редица държави, сред които и България, продължават да се сблъскват със структурни предизвикателства като ниска производителност, застаряващо население и недостатъчно стратегическо инвестиране.

В документа е включена и годишната проверка за макроикономически дисбаланси. Комисията ще следи внимателно развитието в 7 държави с този проблем. България засега не е включена в тази група, но продължава да бъде наблюдавана във връзка със социално-икономическите си показатели и ефективността на управлението на публичните ресурси.

