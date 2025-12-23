ЕК замразява 150 млн. евро по ПВУ заради корупцията и правосъдието
Снимка: Пиксабей
България няма да получи целия транш от третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
От Европейската комисия (ЕК) заявиха за Bulgaria On Air, че ще забавят над 150 млн. евро. Причината е, че страната ни не е изпълнила две от посочените искания.
България не е свършила нужната работа, свързана с борбата с корупцията и с отчетността на главния прокурор.
Задържаната сума ще бъде получена, когато страната ни изпълни тези изисквания.
На фона на това, останалите условия са изпълнени по третото плащане и за тях България получи близо 1,5 млрд. евро.
