ЕК замразява 150 млн. евро по ПВУ заради корупцията и правосъдието

Снимка: Пиксабей

България няма да получи целия транш от третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

От Европейската комисия (ЕК) заявиха за Bulgaria On Air, че ще забавят над 150 млн. евро. Причината е, че страната ни не е изпълнила две от посочените искания.

България не е свършила нужната работа, свързана с борбата с корупцията и с отчетността на главния прокурор.

Задържаната сума ще бъде получена, когато страната ни изпълни тези изисквания.

На фона на това, останалите условия са изпълнени по третото плащане и за тях България получи близо 1,5 млрд. евро.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!