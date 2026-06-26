ЕК започва антимонополно разследване срещу фармацевтична компания

Пекселс

Европейската комисия започна официално антимонополно разследване срещу фармацевтичната компания Sanofi заради съмнения, че е нарушила правилата на ЕС за конкуренцията с комуникационна кампания срещу единствената конкурентна противогрипна ваксина, препоръчвана за уязвими пациенти.

Според Комисията Sanofi, която предлага ваксината Efluelda за хора над 60 години, може да е провела подвеждаща кампания, представяща конкурентната ваксина Fluad на CSL Seqirus като по-малко ефективна. Кампанията е била насочена най-вече към медици във Франция и Германия, предава БНР.

От Брюксел изразяват предварителни опасения, че в двете държави Sanofi заема господстващо положение на пазара.

Редактор "Екип на Петел",

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