ЕК започва наказателна процедура срещу България

Европейската комисия съобщи днес, че започва наказателни процедури срещу България и Унгария заради това, че не са въвели правилно европейските правила за правна помощ на заподозрени и обвиняеми в наказателни производства.

Правилата предвиждат общи минимални стандарти в тази област, включително право на правна помощ в наказателни производства и права за издирваните с европейска заповед за задържане. Заподозрените, обвиняемите и издирваните следва да имат достъп до финансова подкрепа за правна помощ, пояснява комисията, цитирана от БТА.

ЕК е установила, че у нас и в Унгария не всички лица, обхванати от европейските правила, имат достъп до правна помощ. По отношение на Унгария ЕК е открила допълнителни проблеми, тъй като предоставянето на правна помощ зависи от искане на засегнатия.

България и Унгария разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят посочените недостатъци. При липса на задоволителен отговор ЕК може да реши да продължи с наказателните процедури, се посочва в съобщението.

