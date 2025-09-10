ЕНП е на път да изключи Сръбската прогресивна партия на Вучич

Булфото

Европейската народна партия (ЕНП) инициира процес на проверка на асоциираното членство на Сръбската прогресивна партия (СПП) на Александър Вучич, обяви председателят на ЕНП Манфред Вебер, предаде БГНЕС.

„ЕПП не затвори очите си за случващото се в Сърбия“, каза Вебер в Страсбург.

СПП на Вучич е асоцииран член на ЕНП, тъй като Сърбия е кандидат за членство в ЕС. Асоциираните партии имат ограничени права на глас.

Политиката на Вучич обаче създава напрежение вътре в ЕНП.

Масовите протести срещу режима на Вучич започнаха през ноември, след като бетонен навес се срути на наскоро реновираната жп гара в Нови Сад, убивайки 16 души. Протестиращите са подложени на полицейска бруталност, прекомерна сила и дори сексуален тормоз. Вучич и управляващата СПП отхвърлиха призивите за предсрочни избори, обвинявайки протестиращите, че се опитват да предизвикат безредици.

„Това създава дебат вътре в семейството на ЕНП, можете да си представите. Наясно сме с развитието, виждаме снимките, виждаме събитията там“, каза Вебер пред „Евронюз“.

Той уточни, че разследването на членството на СПП ще се извърши от работна група на ЕНП и ще се проведе „в следващите дни“.

ЕНП е критична и към близките връзки между Вучич и руския президент Владимир Путин. Въпреки пълномащабното нахлуване в Украйна и санкциите на ЕС, сръбският президент реши да поддържа тесни връзки с Русия, позовавайки се на исторически връзки и енергийна сигурност. На 9 май Вучич присъства на парада за Деня на победата в Москва заедно с Путин, което предизвика остри реакции в Брюксел.

Според източник, пожелал анонимност, в партията се водят множество обсъждания как да бъде третиран Вучич. Връзките му с Путин и унгарския премиер Виктор Орбан създават проблеми за ЕПП, но мнозина вътре в партията смятат, че каналите за комуникация с Вучич трябва да останат отворени.

Ръководството на ЕНП е работило, за да минимизира участието на СПП в конгреса във Валенсия, където повечето лидери на държави и правителства, свързани с ЕНП, се събраха в демонстрация на сила. Вучич, като държавен глава на Сърбия, е имал право да говори, но централата на ЕнП е искала да избегне това. Вучич не присъстваше на конгреса, а партията беше представена от президента си Милош Вучевич.

„Решението на Вучич да не присъства е изцяло негово. Всички членски и асоциирани партии са равноправно поканени и е тяхно свободно решение дали да присъстват. Вучич реши да не дойде“, каза Вебер.

Вучич заяви пред „Евронюз“, че „бъдещето на Сърбия е в ЕС“. По повод масовите протести той каза, че е „готов на диалог“, но обвини демонстрантите за насилието по улиците. Той подкрепи и действията на полицията.

Европейският парламент организира дебат относно използването на сила срещу протестиращи в Сърбия с комисаря по разширяването Марта Кос. Европейската зелена партия обвини Вучич, че е ескалирал репресиите срещу протестиращи, медии, политици и свободата на словото, и призова ЕНП да настоява за свободни избори в Сърбия.

